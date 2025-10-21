Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει για 2η μέρα στη Λάρισα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς των προβάτων που έχει αποδεκατίσει τα κοπάδια τους με άμεσες και έμμεσες συνέπειες: μείωση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος στην εγχώρια αγορά και απώλεια μεριδίου στις διεθνείς αγορές όπου ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος.

Ο Λαρισαίος Νίκος Ζαφειράκης, που συμμετείχε ως παίκτης στον τελευταίο κύκλο του Big Brother στον ΣΚΑΪ, μας υποδέχεται στη γενέτειρά του και μας συστήνει την αγαπημένη του γιαγιά.

Λάρισα… η πόλη των μπουζουκιών! Μια πόλη που δεν κοιμάται και διασκεδάζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εδώ και αρκετά χρόνια, η Λάρισα έχει καταφέρει να ανέβει ψηλά στις προτιμήσεις όλων για τη νυχτερινή τους διασκέδαση με τα αυθεντικά μπουζούκια να έχουν την πρώτη θέση στις επιλογές τους.

