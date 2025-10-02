«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Επόμενος σταθμός, η Ηλεία

Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής παραμένει στην Πελοπόννησο και παρουσιάζει ενδιαφέροντα θέματα και ρεπορτάζ για την Ηλεία. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Έχουν περάσει 18 χρόνια από την πύρινη τραγωδία στη Μάκιστο και την Αρτέμιδα - η φύση πρασίνισε, αλλά τα χωριά έμειναν σχεδόν άδεια. Κλειστά καφενεία, μισοτελειωμένες υποδομές και μνήμες 31 θυμάτων βαραίνουν τον τόπο. Κι όμως, μικρές επιστροφές και η επιμονή λίγων κατοίκων κρατούν ζωντανή την ελπίδα για αναγέννηση.

Ο «τυπάρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιώργος Καραγκούνης, μας υποδέχθηκε στον Αμπελώνα του Πύργου Ηλείας, το χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι να φύγει για την Αθήνα για να παίξει στον Παναθηναϊκό, σε ηλικία 13 ετών. Στο χωριό του, μας έδειξε το σχολείο του και τη γειτονιά που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, πριν γράψει τη δική του χρυσή ιστορία με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού.

Στην Αμαλιάδα, νέες γυναίκες Ρομά σπάνε τα στερεότυπα της πρόωρης μητρότητας και διεκδικούν μόρφωση και νέες προοπτικές. Στον οικισμό Παπακαυκά, μητέρες και μαθήτριες αλλάζουν τη μοίρα τους, επαναπροσδιορίζουν την παράδοση και δίνουν στα παιδιά τους το παράδειγμα μιας διαφορετικής ζωής.

