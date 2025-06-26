Σήμερα, Πέμπτη 26 Ιουνίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στο Λουτράκι. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό με τον μοναδικό συνδυασμό βουνού και θάλασσας, τις πηγές του φυσικού μεταλλικού και ιαματικού νερού και τις ανεξάντλητες επιλογές δραστηριοτήτων.

Δείτε το trailer:

Εκατόν πενήντα χρόνια ζωής μετρά το πρώτο πετρόκτιστο ιαματικό λουτρό της πόλης του Λουτρακίου. Σήμερα, το δημοτικό αυτό «λουτρικό κατάστημα» έχει αναβαθμιστεί, προτείνοντας σύγχρονες μορφές ευεξίας. Στο παραθαλάσσιο θέρετρο, στόχος των επιχειρηματιών είναι η πόλη να λειτουργεί υποδεχόμενη επισκέπτες όλο τον χρόνο.

Δύο ανθρώπινες ζωές χάθηκαν πέρυσι ενώ επιχειρούσαν εθελοντικά για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Τη συγκλονιστική μαρτυρία της μοιράζεται μαζί μας η αδελφή του ενός θύματος, θέτοντας ερωτήματα για ενέργειες και παραλείψεις.

Γευσιγνωσία ελαιολάδου στο Καλέντζι Κορινθίας. Αμερικανοί κυρίως, ταξιδεύουν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, προκειμένου να δοκιμάσουν μια μοναδική γευστική εμπειρία με φόντο τα ελαιόδεντρα. Ένα ζευγάρι ζει εκεί, υποδέχεται και οδηγεί τους επισκέπτες στην… ελαιοσοφία.

Μια βενετσιάνικη έπαυλη χτισμένη στις αρχές του 20ού αιώνα στο εξοχικό Ξυλόκαστρο φιλοξένησε για χρόνια στις θερινές διακοπές τους τον σπουδαίο μας ποιητή Άγγελο Σικελιανό και την πρώτη σύζυγό του Εύα Πάλμερ. Εκεί γράφτηκαν μερικά από τα ωραιότερα ποιήματά του και μέσα στη φύση έγιναν γόνιμες συζητήσεις με τη διανόηση της εποχής. Μια επίσκεψή μας ζωντανεύει το παρελθόν.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

