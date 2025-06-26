Λογαριασμός
«Σας χαιρέτησα; Δεν σας χαιρέτησα!»: Αλησμόνητες κινηματογραφικές χειραψίες της Finos Film, για την Ημέρα Χειραψίας

Δείτε το απολαυστικό ποτ-πουρί με διάσημες χειραψίες από τις παλιές ελληνικές κωμωδίες της Φίνος 

finos

Με αφορμή την Ημέρα Χειραψίας, σήμερα 26 Ιουνίου, η Finos Films ανέβασε ένα απολαυστικό ποτ-πουρί από αλησμόνητες κινηματογραφικές χειραψίες, μέσα από τις ταινίες της.

Δείτε το σπαρταριστό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Finos Film Φίνος Film
