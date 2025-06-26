Με αφορμή την Ημέρα Χειραψίας, σήμερα 26 Ιουνίου, η Finos Films ανέβασε ένα απολαυστικό ποτ-πουρί από αλησμόνητες κινηματογραφικές χειραψίες, μέσα από τις ταινίες της.

Δείτε το σπαρταριστό βίντεο:

🤝 Σήμερα… δίνουμε τα χέρια και μοιραζόμαστε μαζί σας αλησμόνητες κινηματογραφικές χειραψίες! 🎬#ΗμέραΧειραψίας pic.twitter.com/653S168Z5v — Finos Film (@FinosFilm) June 26, 2025

Πηγή: skai.gr

