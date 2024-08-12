Ιωάννα Τούνη: Θετική στην Covid-19 μετά τα party στη Μύκονο και στη Χαλκιδική

Ελαφρώς ξινό της βγήκε της Ιωάννας Τούνη το ολοήμερο party για τα γενέθλιά της στην Χαλικιδκή περνώντας πρώτα τη βραδιά σε εμφάνιση του Νίκου Βέρτη σε κατάμεστο club και την ημέρα που ακολούθησε με δεκάδες φίλους και φίλες σε beach bar ττης Χαλκιδικής.

Μην ξεχνάμε οτι είχαν προηγηθεί και οι διακοπές της στη Μύκονο με τηνκολλητή της με πολλές εξόδους στα πιο in clubs του κοσμοπολίτικου νησιού με χιλιάδες ανθρώπους γύρω τους όλη μέρα κι όλη νύχτα.

