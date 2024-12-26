H ηθοποιός Κρίστιν Ντέιβις, μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν της διάσημης σειράς «And Just Like That...» και είναι έτοιμη να απολαύσει λίγο χρόνο ξεκούρασης και χαλάρωσης με τα δύο της παιδιά, την 13χρονη Gemma Rose και τον 6χρονο Wilson.

«Μόλις ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν οπότε είμαι σίγουρη, ότι όλοι θα χρειαστούμε χρόνο για να ξεκουραστούμε και να ανακάμψουμε το 2025» είπε σε συνέντευξή της στο Hello!. Αναφερόμενη στις συμπρωταγωνίστριές της, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Σίνθια Νίξον, αποκάλυψε ότι «πάντα επικοινωνούν κατά τη διάρκεια των διακοπών».

Η σταρ μοιράζεται τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τις αγαπημένες της παραδόσεις που διατηρεί ζωντανές κάθε χρόνο.

«Το ψήσιμο χριστουγεννιάτικων μπισκότων είναι μια παράδοση που αγαπώ. Έχουμε μια οικογενειακή συνταγή που περνάει από γενιά σε γενιά και μου αρέσει η αίσθηση της σύνδεσης που μου δίνει όχι μόνο με την παιδική μου ηλικία, αλλά και με τις στιγμές που δημιουργώ με την οικογένειά μου» τόνισε.

Ανάμεσα στις αγαπημένες της συνήθειες, ξεχωρίζει το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου με στολίδια που συλλέγει εδώ και χρόνια. Φέτος, επέλεξε διακοσμητικά από την συλλογή Made51 Holiday Collection. Πρόκειται για 24 χειροποίητα στολίδια, φτιαγμένα από πρόσφυγες σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της οποίας η ηθοποιός είναι Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως από το 2017.

«Είναι πάντα υπέροχο να λέω από πού προέρχονται αυτά τα στολίδια και για τους ταλαντούχους ανθρώπους που τα δημιούργησαν» σημειώνει για τη συλλογή, στην οποία κάθε αντικείμενο συνοδεύεται από μια ιστορία που αποκαλύπτει την παράδοσή του, το ταξίδι ή την κοινότητα υποδοχής των δημιουργών.

«Τα παιδιά μου λατρεύουν τα σχέδια με τα ζώα όπως τη "λεοπάρδαλη του χιονιού" που φτιάχτηκε από Αφγανούς πρόσφυγες. Τα δικά μου αγαπημένα είναι τα κομμάτια με χάντρες, ειδικά το "Blossom of Hope", το οποίο είναι φτιαγμένο από γυναίκες στο Νότιο Σουδάν» εξηγεί.

«Θα ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν συνειδητοποιώντας ότι η γενναιοδωρία και η καλοσύνη δεν περιορίζονται μόνο την περίοδο των γιορτών, αλλά είναι αξίες που πρέπει να κουβαλούν πάντα μαζί τους» προσθέτει.

Η σταρ, που αγαπήθηκε ως «Charlotte York» στη σειρά «Sex and the City» θα ξεκινήσει ένα νέο podcast με τίτλο «Are You a Charlotte?» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

