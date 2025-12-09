Λογαριασμός
Ο «Σύμβουλος Γάμου»… «Τότε και Τώρα»: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Όλες οι απαντήσεις στο νέο επεισόδιο του «Τότε και Τώρα», την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με guest star τον Θανάση Αλευρά

Τότε και τώρα

Πώς έλυναν τα προβλήματα στη σχέση τους τα ζευγάρια ΤΟΤΕ; Τι κάνουν ΤΩΡΑ; Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη έχουν όλες τις απαντήσεις στο νέο επεισόδιο του «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ», την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με guest star τον Θανάση Αλευρά.

Τότε και τώρα

ΤΟΤΕ: Ο Τάκης έχει πάει στην εκπομπή “Όλα του γάμου δύσκολα” και αποκαλύπτει δημόσια τον πόνο του: η Σούλα τον απατάει. Μετά από λίγο, εμφανίζεται και η ίδια η Σούλα και ακολουθούν μια σειρά από αντιπαραθέσεις και καυτές αποκαλύψεις, μπροστά στα μάτια του κουτσομπόλη παρουσιαστή.

ΤΩΡΑ: Ο Σπύρος και η Βαλέρια έχουν επισκεφτεί έναν σύμβουλο γάμου, προκειμένου να λύσουν τα οικογενειακά τους προβλήματα. Οι μέθοδοι του συμβούλου είναι αντισυμβατικοί και σε μία απ’ αυτές, ο Σπύρος πρέπει να παριστάνει τον νεκρό, όσο η Βαλέρια, πλήρως απελευθερωμένη θα μοιράζεται τα συναισθήματά της.

Τότε και τώρα

Δείτε το trailer:

Τότε και τώρα

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#ToteKaiTora

