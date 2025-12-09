Πώς έλυναν τα προβλήματα στη σχέση τους τα ζευγάρια ΤΟΤΕ; Τι κάνουν ΤΩΡΑ; Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη έχουν όλες τις απαντήσεις στο νέο επεισόδιο του «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ», την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με guest star τον Θανάση Αλευρά.

ΤΟΤΕ: Ο Τάκης έχει πάει στην εκπομπή “Όλα του γάμου δύσκολα” και αποκαλύπτει δημόσια τον πόνο του: η Σούλα τον απατάει. Μετά από λίγο, εμφανίζεται και η ίδια η Σούλα και ακολουθούν μια σειρά από αντιπαραθέσεις και καυτές αποκαλύψεις, μπροστά στα μάτια του κουτσομπόλη παρουσιαστή.

ΤΩΡΑ: Ο Σπύρος και η Βαλέρια έχουν επισκεφτεί έναν σύμβουλο γάμου, προκειμένου να λύσουν τα οικογενειακά τους προβλήματα. Οι μέθοδοι του συμβούλου είναι αντισυμβατικοί και σε μία απ’ αυτές, ο Σπύρος πρέπει να παριστάνει τον νεκρό, όσο η Βαλέρια, πλήρως απελευθερωμένη θα μοιράζεται τα συναισθήματά της.

Δείτε το trailer:

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

