Ο MrBeast γράφει… ιστορία: Είναι ο πρώτος YouTuber με πάνω από 400 εκατ. συνδρομητές!

Ο Τζίμι Ντόναλντσον, το παγκόσμιο φαινόμενο του YouTube, γνωστός ως MrBeast, κατέρριψε για άλλη μια φορά ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος δημιουργός περιεχομένου που έχει πλέον πάνω από 400 εκατομμύρια συνδρομητές στο κύριο κανάλι του στο YouTube.

Το μνημειώδες ορόσημο επιτεύχθηκε επίσημα την 1η Ιουνίου 2025, εδραιώνοντας τη θέση του ως ο δημιουργού με τους περισσότερους ακόλουθους στην πλατφόρμα.

Το επίτευγμα κατατάσσει τον MrBeast σημαντικά μπροστά από όλους τους άλλους μεμονωμένους YouTubers και τοποθετεί το κανάλι του πρώτο με διαφορά κατά 100 εκατομμύρια συνδρομητές από το δεύτερο, το T-Series.

400,000,000 subscribers! A decade ago before I blew up everyone in my life told me I was to obsessed and constantly told I’d never make it. Despite that I was in love with making content and grinded every moment my eyes were open for 7 years before anyone started watching. I… pic.twitter.com/GkAhG8o2rj — MrBeast (@MrBeast) June 1, 2025

Η ραγδαία ανάπτυξη του καναλιού του, που κερδίζει κατά μέσο όρο περίπου 350.000 συνδρομητές την ημέρα, υπογραμμίζει την επιρροή και την ευρεία απήχησή του. Ο MrBeast έφτασε τους 341 εκατομμύρια συνδρομητές τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και μετά από μόλις έξι μήνες, έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει πλέον τους 400 εκατομμύρια συνδρομητές.

Ο MrBeast με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, αναλογιζόμενος το δεκαετές ταξίδι του και την αδιάκοπη δοκιμασία που οδήγησε σε αυτή την άνευ προηγουμένου επιτυχία. Τόνισε πώς, πριν από μια δεκαετία, πολλοί αμφέβαλλαν για την εμμονική του αφοσίωση στη δημιουργία περιεχομένου, αλλά το πάθος του έχει πλέον αποτέλεσμα αυτό το ιστορικό επίτευγμα.

Γνωστός για τις προκλήσεις, τις φιλανθρωπικές του δράσεις και τα βίντεο υψηλής αξίας παραγωγής, ο MrBeast έχει επαναπροσδιορίσει τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου. Η επίδρασή του εκτείνεται πέρα από το YouTube, παρουσιάζει εκπομπή στο Amazon Prime Video και έχει δημιουργήσει εταιρείες τροφίμων και εστίασης.

Ξεκίνησε το ταξίδι του στο YouTube το 2012 σε ηλικία 13 ετών, αρχικά δημοσιεύοντας περιεχόμενο παιχνιδιών και βίντεο σχετικά με τον πλούτο άλλων YouTubers. Η καριέρα του απογειώθηκε με βίντεο που έγιναν viral, όπως το «I Counted To 100,000» (Μέτρησα μέχρι το 100.000).

Στις 8 Ιανουαρίου 2017, ο Τζίμι Ντόναλντσον ανέβασε το βίντεο, διάρκειας 24 ωρών, στο οποίο μπροστά στην κάμερα μετρούσε έως τον αριθμό 100.000.

Έως τον Φεβρουάριο, είχε ξεπεράσει το όριο των 600.000 συνδρομητών. Τον Ιούνιο του 2017, ο Τζίμ Ντόναλντσον κατέληξε σε συμφωνία με τον πρώτο του χορηγό να δωρίσει τα χρήματα που σχεδίαζε να του δώσει σε κάποιον που είχε ανάγκη.

Από το βίντεο με τίτλο «Giving A Random Homeless Man $10.000», που προέκυψε από αυτή τη συμφωνία, ξεκίνησε μια εβδομαδιαία σειρά βίντεο στα οποία ο MrBeast έδινε οικονομική βοήθεια σε τυχαίους ανθρώπους.

Ο συνδυασμός προκλήσεων και φιλανθρωπίας είχε ως αποτέλεσμα ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο κανένα βίντεο δεν έχει λιγότερο από 10 εκατομμύρια προβολές.

