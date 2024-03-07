Χαίρετε κι Αντίο, του Άθολ Φούγκαρντ στο Θέατρο Φούρνος

Το δυνατό κοινωνικό δράμα του Άθολ Φούγκαρντ, «Χαίρετε κι Αντίο» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Κώστα Βασαρδάνη στο Θέατρο Φούρνος, από τις 7 Μαρτίου 2024 και για λίγες παραστάσεις. Η τριανταπεντάχρονη Έστερ Σμιτ επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας στο πατρικό της σπίτι στο Πορτ Ελίζαμπεθ της Νότιας Αφρικής για να διεκδικήσει το μερίδιο από την κληρονομιά της οικογενειακής περιουσίας. Εκεί συναντά τον αδερφό της Τζόνυ και μέσα σε μια νύχτα, ξεδιπλώνεται όλο το τραυματικό παρελθόν των δύο προσώπων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ένα εξίσου αδιέξοδο παρόν. Τους δύο ρόλους ερμηνεύουν o Κώστας Βασαρδάνης και η Βίκυ Καλπάκα.

Παραστάσεις: Από Πέμπτη 7 Μαρτίου μέχρι Παρασκευή 26 Απριλίου. Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00

Εισιτήρια: 14 ευρώ κανονικό, 12 ευρώ μειωμένο. Προπώληση: more.com

Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Εξάρχεια, Τηλ. 21 06460748

Ο Μίνως Μάτσας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Μίνως Μάτσας, που τα τελευταία χρόνια μας συναρπάζει και μας συγκινεί με τις μελωδίες του, παρουσιάζει τη συμφωνική μουσική του την Πέμπτη 7 Μαρτίου στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στη συναυλία με τίτλο «Με μία Ιστορία», όπου θα ακουστούν έργα του από τον κινηματογράφο και το θέατρο. Συμμετέχει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Η κινηματογραφική μουσική του Μίνου Μάτσα, ο οποίος απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Μουσικής για τα soundtrack των ταινιών «Eduart» και «Σκλάβοι στα δεσμά τους, καθώς και το Houston International Film Festival Award για το soundtrack «Καζαντζάκης», έχει παρουσιαστεί στην Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, στο Alice Tully Hall, στο Lincoln Center, ανάμεσα σε σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Rota, o Morricone και ο Piazzola. Στη συναυλία της 7ης Μαρτίου στο Μέγαρο, ο αγαπημένος συνθέτης ξετυλίγει τον μουσικό μίτο που συνδέει όλες τις γυναικείες προσωπικότητες των έργων του «με μια ιστορία».

Πέμπτη 7/3, 20:30

Εισιτήρια: 15€ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 22€, 36€, 48€, 58€, 68€, 80€. Προπώληση: Megaron.com και τηλεφωνικά στο 2107282333

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000

Άιντα Φεστ: Τσικνοπέμπτη στο Arch με Κούπες, Δωδεκανησιακή Ζυγιά και Νήμα

Το Άιντα Φεστ επιστρέφει με Τσικνοπέμπτη Εντίσιον, την Πέμπτη 7 Μαρτίου στο Arch Club-Live Stage, με τις Κούπες, τη Δωδεκανησιακή Ζυγιά και τους Νήμα. Ένα παραδοσιακό αστικό πανηγύρι με ψητά, τσίπουρα και ένα ξέφρενο συνδυασμό παραδοσιακών ήχων από όλη την Ελλάδα. Τα βιολιά των Δωδεκανήσων έρχονται να συναντήσουν τα κλαρίνα της Θράκης, τα οποία με τη σειρά τους συνομιλούν με τις σύγχρονες ηλεκτρικές κιθάρες και τα ντραμς και όλα αυτά μας ταξιδεύουν μέσω των βουνών και των πελάγων στις μουσικές και τους χορούς των Κυκλάδων σε μια διονυσιακή νύχτα στην καρδιά της πόλης.

Πέμπτη 7/3, 19:00

Εισιτήρια: Προπώληση: 8€ Ταμείο: 10€ | Προπώληση: more.com

Arch Club – Live Stage Κωνσταντινουπόλεως 111, Βοτανικός

