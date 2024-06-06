Λογαριασμός
Ο Μονομάχος: Ο οδηγός βάζει προορισμό τις 100.000 ευρώ - Δείτε trailer

Ο Μονομάχος

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο
Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Μονομάχος

Η ντετέκτιβ από το Μπέρμινχαμ, η Ζαχαρούλα Μπιλιλή, μπαίνει για ακόμα ένα απόγευμα στην αρένα του Μονομάχου, με στόχο να εξοντώσει τους 25 εναπομείναντες αντιπάλους της. Στις δύο πρώτες ερωτήσεις ενεργοποιεί τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή της και εξασφαλίζει την παραμονή της στο παιχνίδι. Δεν ισχύει το ίδιο για την επόμενη καθώς χάνει...

Μονομάχος

Η κλήρωση ανάμεσα στους δύο υποψήφιους Μονομάχους που έμειναν όρθιοι από την παραπάνω αναμέτρηση, αναδεικνύει νικητή τον Γιάννη Μαραγκό που κάθεται στη θέση 16. Είναι οδηγός τουριστικού λεωφορείου και ελπίζει ο συνδυασμός γνώσεων και τύχης να τον οδηγήσουν όσο πιο κοντά στις 100.000 ευρώ!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

