Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μονομάχος: Με όπλο τη διαίσθηση και στόχο τα 100.000 ευρώ - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Χρήστος Φερεντίνος

Ο Λευτέρης Συναπίδης ανεβαίνει και πάλι στην αρένα του Μονομάχου και διηγείται μία συγκλονιστική περιπέτεια που βίωσε στη Νότια Αφρική. Σε ερώτηση που δεν είναι σίγουρος, προσπαθεί να καταλάβει την ενέργεια του κάθε κουμπιού όπως λέει, για να βρει τη σωστή απάντηση!

Δείτε το trailer:

«Δεν έχω παίξει ποτέ με στρατηγική αλλά πάντα ρισκάρω. Πρέπει να μάθω να εμπιστεύομαι τη διαίσθησή μου», όπως λέει. Κατά πόσο όμως, η διαίσθησή του θα εξασφαλίσει την παραμονή του στο παιχνίδι;

monomaxos

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ο Μονομάχος ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark