Οι Smashing Pumpkins, η αδιαφιλονίκητα ηγετική μπάντα των 90’s, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «The World Is a Vampire», έρχονται στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024, υποσχόμενοι μια συγκλονιστική και αξέχαστη live μουσική εμπειρία.

Η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία των Smashing Pumpkins, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 16 Ιουλίου 2024, μόλις ξεκίνησε, σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου. Η πώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το more.com.

Τιμές εισιτηρίων:

Αρένα

Ζone Α: 88€

Zone C: 58€

Κερκίδες

Zone VIP: 117€

Ζone B: 75€

Zone C: 58€

Zone D: 48€

Zone E: 39€

ΑμεΑ – Η αγορά των εισιτηρίων ΑμεΑ, όπως και των συνοδών τους, θα γίνει αποκλειστικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210 3411009 (Δευ – Τετ, 11:00 – 17:00).

