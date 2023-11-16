Οι Smashing Pumpkins, η αδιαφιλονίκητα ηγετική μπάντα των 90’s, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «The World Is a Vampire», έρχονται στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024, υποσχόμενοι μια συγκλονιστική και αξέχαστη live μουσική εμπειρία.
Η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία των Smashing Pumpkins, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 16 Ιουλίου 2024, μόλις ξεκίνησε, σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου. Η πώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το more.com.
Τιμές εισιτηρίων:
Αρένα
Ζone Α: 88€
Zone C: 58€
Κερκίδες
Zone VIP: 117€
Ζone B: 75€
Zone C: 58€
Zone D: 48€
Zone E: 39€
ΑμεΑ – Η αγορά των εισιτηρίων ΑμεΑ, όπως και των συνοδών τους, θα γίνει αποκλειστικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210 3411009 (Δευ – Τετ, 11:00 – 17:00).
