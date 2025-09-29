Ντόλι Πάρτον: Δεν θα εμφανιστεί στο Λας Βέγκας λόγω προβλημάτων υγείας

Η Ντόλι Πάρτον ανέβαλε μια σειρά από συναυλίες της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας». Η εμβληματική σταρ της κάντρι μουσικής ανακοίνωσε την είδηση μέσω μιας ανάρτησης στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.

«Θέλω οι θαυμαστές και το κοινό να μάθουν από εμένα προσωπικά ότι, δυστυχώς, θα χρειαστεί να αναβάλω τις επερχόμενες συναυλίες μου στο Λας Βέγκας», ξεκίνησε την ανάρτησή της η θρυλική τραγουδίστρια.

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές επεμβάσεις. Όπως τους είπα χαριτολογώντας, μάλλον ήρθε η ώρα για τον 100.000ό μου έλεγχο, αν και δεν πρόκειται για τη συνηθισμένη επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό μου!

Σοβαρά τώρα, δεδομένης αυτής της κατάστασης, δεν θα μπορέσω να κάνω πρόβες και να ετοιμάσω το σόου που θέλω να δείτε και το σόου που σας αξίζει να δείτε. Πληρώνετε καλά χρήματα για να με δείτε να τραγουδάω και θέλω να είμαι στα καλύτερά μου για εσάς», συνέχισε.

Σημειώνεται ότι η Πάρτον είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί στο Λας Βέγκας για μια περιορισμένη σειρά παραστάσεων στο The Colosseum του Caesars Palace. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα εμφανιζόταν στην πόλη μετά από 32 χρόνια.

«Και μην ανησυχείτε ότι θα σταματήσω τη δουλειά γιατί ο Θεός δεν έχει πει τίποτα για διακοπή ακόμα», συμπλήρωσε η Πάρτον. «Αλλά, πιστεύω ότι μου λέει να επιβραδύνω λίγο τώρα ώστε να μπορώ να είμαι έτοιμη για περισσότερες μεγάλες περιπέτειες με όλους εσάς. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την κατανόηση», κατέληξε στην ανάρτησή της.

Το μήνυμα συνοδευόταν από μια λίστα με τις νέες ημερομηνίες της περιοδείας, αποκαλύπτοντας ότι οι συγκεκριμένες συναυλίες θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

