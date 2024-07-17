Λογαριασμός
Ντοκιμαντέρ - Κύπρος: 50 χρόνια μετά την εισβολή του Αττίλα - Κυριακή 21 Ιουλίου στις 23:30 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την Κυπριακή τραγωδία

Ντοκιμαντέρ - Κύπρος

Ένα ιστορικό αφιέρωμα του δημοσιογράφου Σταύρου Ιωαννίδη, πενήντα χρόνια μετά τη βάναυση εισβολή του τουρκικού στρατού στη Μεγαλόνησο.

Δείτε το trailer:

Μαρτυρίες, αφηγήσεις και ντοκουμέντα συνθέτουν το παζλ της πιο σκοτεινής περιόδου της νεότερης Ιστορίας της Κύπρου και της Ελλάδας. Μια αποκαλυπτική καταγραφή των γεγονότων που πλήγωσαν τον Ελληνισμό και οδήγησαν στη διχοτόμηση της Κύπρου, την πτώση της Χούντας και τη μεταπολίτευση.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν μεταξύ άλλων: ο Διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς που ερεύνησε  ενδελεχώς το Κυπριακό ζήτημα, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου &amp; Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, αξιωματικοί και καταδρομείς που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολεμική αναμέτρηση με τους Τούρκους, μαχητές που βίωσαν τότε τα πολεμικά γεγονότα και ειδικοί επιστήμονες που αναλύουν το παρόν και το μέλλον  των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

*Η λήψη των φωτογραφιών πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Κύπρου του Πολεμικού Μουσείου, όπου εκτίθενται κειμήλια και αρχειακό φωτογραφικό υλικό.

