Τάνια Τρύπη: «Αντιδράσαμε όπως έπρεπε, πήγαμε αυτόφωρο τον καθηγητή της κόρης μας»

Η Τάνια Τρύπη μίλησε στην Όλγα Λαφαζάνη και το Happy Day και αποκάλυψε τι συνέβη όταν ένας καθηγητής χαστούκισε την κόρη της, Τζένη Καζάκου.

«Οποιοσδήποτε πειράξει κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο πρέπει να υποστεί τις συνέπειες και είναι πολύ σκληρές. Και εγώ και ο πατέρας της αντιδράσαμε όπως έπρεπε, τον πήγαμε αυτόφωρο».

«Είμαι δυνατή και πολύ σκληρή μπορώ να γίνω. Είμαι δίκαιος άνθρωπος. Μπορούν να με κάνουν σκληρή η αχαριστία και η ανοησία που δεν την παλεύω με τίποτα, τη θεωρώ επικίνδυνη» ανέφερε.

«Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δουλεύοντας. Λάτρευα το θέατρο από πάντα. Όλη μου τη ζωή τη θυμάμαι στο θέατρο.

Είναι ένα ανασφαλές επάγγελμα. Εννοείται ότι θα σηκώσω τηλέφωνο. Έχω βρει δουλειά παίρνοντας τηλέφωνο και ευτυχώς που είχα πάρει γιατί νόμιζαν ότι έχω κλείσει. Δεν έχω τέτοιες ντροπές!

Ο βιγκανισμός είναι απόλυτη επιλογή μου αλλά δεν είμαι επιθετική. Ήμουν σχεδόν από πάντα όχι συνειδητά που είμαι τα τελευταία 10 χρόνια με ακτιβισμό μαζί. Είναι φιλοσοφία ζωής. Είναι όλα θέμα ηθικής» ανέφερε.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον καθρέφτη. Δεν έχω εμμονές. Δεν με αφορά. Δεν έχω ούτε γαλάκτωμα για ξεβάψιμο. Δεν έχω μανία με τον χρόνο. Είμαι ηθοποιός, δεν είμαι μανεκέν. Οι πιο ωραίοι ρόλοι τώρα έρχονται. Είμαι αγχώδης με τα θέματα υγείας. Έχω αλλεργικό άσθμα που με αγχώνει» είπε ακόμα.

