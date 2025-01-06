Ντόρα Μακρυγιάννη: Πήγε να ακούσει το Hogwarts Magic Symphony και κέρδισε το δώρο έκπληξη από τον Dumbledore!

Δύο μόλις παραστάσεις έδωσαν στην χώρα μας με τις μουσικές του Harry Potter οι Lords of the Sound και ανάμεσα στους θεατές στη δεύτερη και τελευταία μέρα του Hogwards Magic Symphony στο Christmas Theater βρέθηκε και η Ντόρα Μακρυγιάννη δηλώνοντας fan των ταινιών και της σειράς των βιβλίων της J.K. Rowling. Και μέσα στην παράσταση υπήρχε και μια κλήρωση για ένα special συλλεκτικό δώρο. Και το κέρδισε!

«Το 2025 να έχει πολύ μαγεία, γιατί από ρεαλισμό χορτάσαμε.

Ακούστε τώρα τι έγινε χτες !

Στο @christmastheater έγινε μια παράσταση με τους @lordsofthesound να κάνουν αφιέρωμα στις μουσικές του Harry Potter φυσικά είχα κλείσει εισιτήρια πριν 1μιση μήνα. Κατά την διάρκεια της παράστασης βρήκε ο “Albus Dumbledore” και λέει θα υπάρξει ένας τυχερός που θα του κάνουμε ένα δώρο . Και αναμέσα σε 3000 κόσμο στάθηκα εγώ η τυχερή . Με φώναξαν στην σκηνή.

Τέτοια αμηχανία ,ντροπή και χαρά δεν έχω ξανανιώσει, λες και θα ανέβαινα πρώτη φορά στην σκηνή.

Τώρα θα μου πεις γιατί τα λες όλα αυτά ρε Ντόρα.

Γιατί χτες ένιωσα γεμάτη από χαρά σαν ένα μικρό παιδί μετά τα πρωτοχρονιάτικα δώρα. Γιατί πρέπει να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώθει παιδί ,να νιώθει ντροπή ,να χαιρόμαστε με τα απλά και να αφήνουμε τα «παραμύθια» να μας ταξιδεύουν σε κόσμους που είναι βάλσαμο για την ψυχή . Κανονικά θα έπρεπε όσο μεγαλώνουμε να μας λένε παραμύθια και όχι όταν είμαστε παιδιά. Για να μαλακώνει η ψυχή και να μην σκληραίνει.

Να είναι το 2025 γεμάτο λοιπόν μαγικές στιγμές!» έγραψε η ίδια δημοσιεύοντας μια σειρά παό φωτογραφίες από τη βραδιά που θα της μείνει αξέχαστη.

