Ευγενία Σαμαρά: Δεν πρόλαβε να γυρίσει και ξανάφυγε... Ελλάδα αυτή τη φορά γιατί...

Αλλά η Ευγενία Σαμαρά είναι σίγουρα μια ταξιδιάρα ψυχή. Η βαλίτσα της γράφει πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο και πολλούς προορισμούς. τα λατρεύει τα ταξίδια και καλά κάνει, εξάλλου κάνουν καλό και στην ψυχολογία και στη διάθεση. Στο μόνο που βλάπτουν ίσως είναι η τσέπη, αλλά όταν τα πράγματα πάνε καλά και στην Ευγενία Σαμαρά τα επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια πάνε παραπάνω από καλά -φτου σκόρδα- τα ταξίδια είναι μια άλλου είδους επένδυση.

Έτσι γύρισε μεν από τη Λαπωνία γεμάτη από εικόνες που θα της μείνουν για πάντα και σβησμένα πράγματα στο bucket list της, αλλά όπως έγραψε κι η ίδια χρειαζόταν και λίγη Ελλάδα για να έρθει στα ίσα της. Και τι καλύτερο από τα ελληνικά βουνά ειδικά αυτή την περίοδο.

Στα Τζουμέρκα λοιπόν η νέα της απόδραση και επίσκεψη σε ένα μοναδικό μοναστήρι που εντυπωσιάζει, την ιερά Μονή Κηπίνας. Ένα παλαιό μοναστήρι -ιδρύθηκε το 1212- που βρίσκεται στα βόρεια Τζουμέρκα, και είναι δομημένο εξ’ ολοκλήρου μέσα σε έναν απόκρημνο, κατακόρυφο βράχο, κοντά στο χωριό Καλαρρύτες του νομού Ιωαννίνων. Είναι ανδρική μονή που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Η μονή ως κατασκευή υψώνεται επάνω από τον ομώνυμο Καλαρρυτιώτικο ποταμό και η πρόσβαση σε αυτή είναι εφικτή μόνο από μικρό μονοπάτι το οποίο είναι λαξευμένο μέσα στο βράχο, με κεντρική είσοδο μια ξύλινη γέφυρα. Ονομάστηκε έτσι («Κηπίνα»), από τους κήπους που παλαιότερα καλλιεργούσαν οι μοναχοί της στη εκεί ευρύτερη περιοχή.

