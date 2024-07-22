Ποιo κανάλι διεκδικεί την Μπέττυ Μαγγίρα και τι την θέλει;

Πολλές ανακατατάξεις φέτος και μια από τις παρουσιάστριες που είδε ξανφικά τον εαυτό της να μένει εκτός ενώ πέρυσι έκανε μια μεταγραφή που πίστευε πως θα της βγει σε καλό, ήταν η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η ίδια δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάληξη της συνεργασίας της με τον Ant1, παρά μόνο έχει αφήσει κάτι ευγενικές μπηχτές ενώ το παρασκήνιο της διάλυσης της συνεργασίας θέλει το κανάλι να μην ανανεώνει με την Μπέττυ Μαγγίρα και την ομάδα της καθώς ήθελε να γίνει η ζώνη infotainment και όχι σκέτη ψυχαγωγία και οι φήμες ήθελαν την Μπέττυ να διαφωνεί με αυτό ακι να αποχωρεί.

Οι δικές πληροφορίες πάντως λένε πως μια χαρά συμφώνησε η Μπέττυ να κάνει αυτό που ήθελε το κανάλι, απλά ζήτησε να ενισχυθεί η ομάδα της με ανθρώπους της ενημέρωσης προκειμένου αυτό να γίνεται σωστά καθώς όλοι όσοι ήταν στην εκπομπή υπηρετούν εδώ και αρκετά χρόνια αμιγώς την ψυχαγωγία. Άρα που χάλασε το γλυκό; Όταν αποφασίσει η ίδια να μιλήσειο θα μάθουμε.

Σήμερ απάντως στο Summer's Cool του ΣΚΑΙ ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας έδωσε τηλεοπτικό ρεπορτάζ που θέλει το Star να μπαίνει στο παιχνίδι της διεκδίκησής της αλλά όχι για εκπομπή, είναι καλυμμένη σε αυτό τοον τομέα με την Ελένη Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου που ανανέωσαν κιόλας. Τη θέλουν για τηλεπαιχνίδι. Για να δούμε τι θα αποφασίσει.

