Αν ήμασταν στη θέση της Γαρυφαλιάς Καληφώνη κάποια λίγα νεύρα μάλλον θα τα είχαμε. Κι αν κρίνουμε από το πρώτο βλέμμα της μετά το γεγονός κι εκείνη τουλάχιστον αρχικά δεν το πήρε χαλαρά.

Να είσαι στο beach party σου, την ημέρα των γενεθλίων σου, φτιαγμένη επιμελώς με no make up, make up να ποζάρεις για τα απαραίτητα βίντεο και φωτογραφίες για content στα Social σου, έχοντας πάρει και τη σωστή γωνία προσώπου που σε κολακεύει περισσότερο και να έρχεται ο δικός σου άνθρωπος και να σε πασαλείβει με τούρτα στο πρόσωπο. Ενώ όλοι τραβούν!

