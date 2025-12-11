Ο σπουδαίος λαϊκός μας συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Χρήστος Νικολόπουλος, συνάντησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τη Χριστίνα Βίδου και εξιστόρησε την πορεία του από το Καψοχώρι Ημαθίας, μέχρι τις μεγάλες πίστες και συναυλιακές σκηνές σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Σήμερα, εξήντα χρόνια μετά τη θαρραλέα κάθοδο στην Αθήνα, περί τα 2.200 τραγούδια φέρουν την υπογραφή του.

Θυμήθηκε τα φτωχικά, αλλά χαρούμενα παιδικά χρόνια στο χωριό, το πρώτο μπουζούκι που τυχαία έπεσε στα χέρια του και πώς γρήγορα έγινε «το παιδί - θαύμα της περιφέρειας». Αυτοδίδακτος και παθιασμένος, ανήλικος ακόμα, το 1963 πήρε την απόφαση να κυνηγήσει το όνειρό του στην Αθήνα, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του πατέρα του.



Μίλησε με δέος για τα πρώτα πάλκα όπου κάθισε πλάι σε θρυλικά ονόματα, όπως ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Πόλυ Πάνου, η Μαρινέλλα και φυσικά ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Το 1972 ξεκίνησε το μακρύ μουσικό ταξίδι του με συνοδοιπόρο τον Γιώργο Νταλάρα. Τότε άρχισε επισήμως να συνθέτει. Η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μία βαθιά φιλία δεκαετιών αλλά και σε μία σπάνια καλλιτεχνική συνεύρεση που χάρισε στο ελληνικό κοινό δεκάδες επιτυχίες: «Αυτός ο άνθρωπος με επηρέασε πάρα πολύ, διότι ήταν πολύ εργατικός, πολύ επιμελής στον τρόπο της ζωής του και πολύ καλός ερμηνευτής. Με επηρέασε στη δουλειά μου και στη ζωή μου. Ήμουν εργασιομανής, αλλά με έκανε ακόμη περισσότερο ο Γιώργος Νταλάρας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη γεμάτη καριέρα του, ωστόσο, δεν έλειψαν και οι σκοτεινές στιγμές. Συζητά ανοιχτά για τη 15ετή μάχη του με την κατάθλιψη και τον πανικό, σε μία περίοδο που συνέθεσε μερικές από τις διαχρονικότερες επιτυχίες του και συνεργάστηκε με «πρώτα ονόματα», όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Πασχάλης Τερζής, με τον οποίο σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσουν ένα νέο τραγούδι.

«Σε κάθε χώρο που πήγαινα, κυρίως στα υπόγεια, κοιτούσα πρώτα που είναι η έξοδος για να μπορώ να βγω στον αέρα, λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Σταμάτησα να μπαίνω στα ασανσέρ, ανέβηκα και κατέβηκε τον Πύργο των Αθηνών, 23 ορόφους, με τα πόδια. Παντού επικρατούσε πανικός. Ξέρετε, ο πανικός φέρνει την αίσθηση του θανάτου. Μετά ήρθε και η μελαγχολία από όλο αυτό το γεγονός. Έλεγα 'τι έχω πάθει; Γιατί μου συμβαίνει αυτό;'. Νόμιζα ότι πέθαινα.

Πήγα σε μία γιατρίνα, την καθηγήτρια, δρ. Μαρίνα Λαλιώτη, καλά να είναι η γυναίκα. Και με βοήθησε και η σύζυγός μου, στάθηκε δίπλα μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και με βοήθησε και η θάλασσα, αν κάθεται κανείς να βλέπει τη θάλασσα, τότε νιώθει ελεύθερος, βοηθά πάρα πολύ».

Τότε, στη «σκοτεινή» όπως την περιγράφει περίοδο της ζωής του, έγραψε - κατά τον ίδιο - τα καλύτερά του τραγούδια, περίπου 15 μεγάλες επιτυχίες.

Μιλάει, ακόμα, με πάθος για τη σύντροφο της ζωής του και την όμορφη οικογένεια που δημιούργησαν, παρά τα απαιτητικά ωράρια της εργασίας του, ενώ μυεί τη Χριστίνα Βίδου στα μυστικά του ψαρέματος και της θάλασσας, εκεί όπου βρίσκει γαλήνη και ηρεμία.

Για την προσωπικότητα και το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι μιλούν άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλά: Ο Γιώργος Νταλάρας, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο καρδιοχειρουργός Στρατής Παττακός και η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη.

Για τον Πασχάλη Τερζή, ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε να πει μόνο καλά λόγια. Έχει συνεργαστεί με δεκάδες καλλιτέχνες, έχει κρατήσει φιλίες, αλλά η σχέση του με τον Πασχάλη Τερζή ήταν και είναι ιδιαίτερη:

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι ένας υπέροχος άνθρωπος πραγματικά, ένας οικογενειάρχης. Δεν περιγράφεται. Μου ταιριάζει πολύ. Κατάλαβα την αξία του Μιχάλη πρώτος και του έδωσα τον πρώτο του δίσκο. Και του είπα ότι θα πάει πολύ καλά και η απάντησή του ήταν 'Όλοι το ίδιο μου λένε, αλλά κανείς δεν με βοηθάει'. Του απάντησα πως θα τον βοηθήσω και κάναμε μαζί το δίσκο και το άξιζε και πήρε έναν υπέροχο δρόμο. Σε λίγο καιρό θα ακούσουμε ένα νέο τραγούδι που κάναμε μαζί».

