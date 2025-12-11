Λίλι Άλεν: Το άλμπουμ «West End Girl» μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή

Η διάσημη τραγουδίστρια Λίλι Άλεν, επιβεβαίωσε τις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε συζητήσεις για την προσαρμογή του πρόσφατου άλμπουμ της, «West End Girl», σε θεατρικό έργο, με την πιθανότητα να ανέβει στο φημισμένο West End του Λονδίνου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show», όταν ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον της είπε ότι «στο Λονδίνο, προσπαθούν να διασκευάσουν το «West End Girl» σε θεατρικό έργο», εκείνη απάντησε: «Είναι αλήθεια».

Σχετικά με πιθανή συμμετοχή της στο έργο, η Άλεν επισήμανε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. «Μπορεί να συμμετέχω. Το μελάνι δεν έχει στεγνώσει... Σίγουρα κάνω κάποιες συζητήσεις με συγκεκριμένα άτομα γι' αυτό. Είναι συναρπαστικό» συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το πέμπτο άλμπουμ της Βρετανίδας τραγουδίστριας θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μία θεατρική σκηνή καθώς είναι μία συνεχής αφήγηση που εστιάζει στην εξέλιξη και τη διάλυση ενός γάμου. Η Λέιν έχει δηλώσει ότι είναι «εμπνευσμένο από όσα συνέβησαν» στον γάμο της με τον Αμερικανό ηθοποιό Ντέιβιντ Χάρμπορ, γνωστό από τη σειρά «Stranger Things».

.@lilyallen talks her album West End Girl and her upcoming tour! #FallonTonight pic.twitter.com/3MQaWWyTY9 — The Tonight Show (@FallonTonight) December 11, 2025

«Υπάρχουν πράγματα που έχουν καταγραφεί και τα οποία έζησα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι αλήθεια» είχε αναφέρει στη Vogue τον Οκτώβριο.

Το «West End Girl», το οποίο είναι το πρώτο της άλμπουμ έπειτα από επτά χρόνια, έφτασε στο Νο. 2 των βρετανικών charts, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές για τον αυτοβιογραφικό, δραματικό του χαρακτήρα. Για την προώθησή του η 'Αλεν θα ξεκινήσει μια σειρά sold out παραστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συναυλίες.

Το άλμπουμ έχει σημαντική απήχηση και στις ΗΠΑ κάτι που επισφραγίζεται από τις προγραμματισμένες της εμφανίσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται να εμφανιστεί στη εκπομπή «Saturday Night Live» ενώ τον Απρίλιο του 2026 θα ξεκινήσει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Πηγή: skai.gr

