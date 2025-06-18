Η Jessica Hecht από τα «Friends» πιστεύει ότι έχασε τον ρόλο της Monica εξαιτίας του σώματός της

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποια άλλη στη θέση της Courteney Cox ως Monica Geller στα Friends, αλλά φαίνεται πως υπήρξε μια εποχή που αυτό ήταν πολύ κοντά στο να συμβεί. Σε συνέντευξή της στο Parade στις 14 Ιουνίου, η Jessica Hecht, γνωστή για τον ρόλο της ως Susan Bunch στη σειρά, αποκάλυψε ότι είχε κάνει audition για τον ρόλο της Monica και πιστεύει πως τον έχασε λόγω του σωματότυπού της.

«Ήμουν στο Λος Άντζελες και ο ατζέντης μου μου είπε, “Έστειλα τη φωτογραφία σου σε έναν casting director για τα Friends. Υπάρχει ένας ρόλος που δεν είναι σίγουροι αν θα τον πάρει η ηθοποιός που τον θέλουν, και νομίζω ότι η casting director σε ξέρει από το σχολείο”», θυμήθηκε η Hecht.

