Περικλής Κονδυλάτος: «Έχει κουράσει όλο αυτό με τη συμπερίληψη, τους έχουμε συμπεριλάβει... όλους!»

Τροφή για σχόλια έδωσε πάλι ο Περικλής Κονδυλάτος που αρχικά ρωτήθηκε για την ανατρεπτική φωτογράφιση του Βασίλη Μπισμπίκη με γόβες και δικτυωτές κάλτσες. «Ο Βασίλης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, δεν είναι του γούστου μου αλλά... Δεν ξέρω σε ποιο πλαίσιο έγινε» είπε αρχικά ο σχεδιαστής. Όταν του είπαν ότι αφορούσε τη συμπερίληψη είπε:

«Υπάρχουν τρόποι να γίνουν όλα αυτά με πιο ωραία αισθητική. Νομίζω ότι όλο αυτό με τη συμπερίληψη έχει κουράσει, τους έχουμε συμπεριλάβει όλους. Συμπεριλάβετε και τον κανονικό άνθρωπο να τελειώνουμε!».

