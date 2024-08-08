Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαυρίδης- Τανιμανίδης: Στο αεροδρόμιο καθ' οδόν για τον πρώτο προορισμό

Η τηλεοπτική επανασύνδεση μόλις ξεκίνησε

Μαυρίδης- Τανιμανίδης: Στο αεροδρόμιο καθ' οδόν για τον πρώτο προορισμό

Για πάρα πολλά χρόνια ο Σάκης Τανιμανίδης και ο Γιώργος Μαυρίδης υπήρξαν κολλητοί και συνεργάτες. Το World Party, η ταξιδιωτική εκπομπή που έκαναν μαζί για χρόνια άνοιξε και στους δύο τις πόρτες της τηλεόρασης διάπλατα κάνοντάς τους διάσημους. 'Ηταν η χημεία τους, η τρέλα τους, το αναμφισβήτητο χιούμορ τους στα γυρίσματα με τις ατάκες που γίνονταν viral....

Ότι κι αν ήταν το γεγονός είναι πως η εκπομπή έσκισε τότε μέχρι που η φιλία των δύο αντρών διαλύθηκε και κανείς ποτέ δεν έμαθε ακριβώς το γιατί.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σάκης Τανιμανίδης Γιώργος Μαυρίδης WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark