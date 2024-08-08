Βαλέρια Κουρούπη: Έκλεισε τα 50 και είναι καλύτερη από τα 20 της

Κατά τη γνώμη μας όσο περνάνε τα χρόνια η Βαλέρια Κουρούπη γίνεται και πιο εντυπωσιακή. Το κοριτσάκι που πρωτογνωρίσαμε στο «Εκείνες κι εγώ» ως αυτή που την έλεγε ασταμάτητα στον « Ζάχο Δόγκανο», Γιάννη Μπέζο έχει εξελιχθεί σε μια εντυπωσιακή γυναίκα.

Κι ας έχει παιδί που πάει στο πανεπιστήμιο πια. Αλήθεια σας μοιάζει με 50; Εμάς πάντως όχι. Η Βαλέρια Κουρούπη πραγματικά προσέχει τον εαυτό της. Τρέφεται υγιεινά –μαγειρεύει κιόλας εκπληκτικά τις δικές της συνταγές- γυμνάζεται τακτικά και προφανώς είναι και ευτυχισμένη και αυτό φαίνεται. Βαμμένη ή άβαφη 50 ή ότι δείχνει, είναι στα καλύτερά της και αυτό είναι γεγονός.

Η ίδια για τα πεντηκοστά της γενέθλια έγραψε:

«Τα χθεσινά πεντηκοστά γενέθλια δεν έμοιαζαν με τα προηγούμενα.

Ο μισός αιώνας ύπαρξης πάνω σε τούτον τον πλανήτη γιορτάστηκε κατά πώς του έπρεπε, με δόξα και τιμή, με αγαπημένους ανθρώπους σε αγαπημένο μέρος καθώς και με άπειρη ευγνωμοσύνη.

Η σοφία της ηλικίας μου πλέον μου επιτρέπει (σχεδόν επιβάλει) να φλεξάρω χθεσινά, φιλοσοφικά συμπεράσματα:

1.Η ζωή τελικά είναι καλλιτέχνης κι όχι τεχνοκράτισσα

2.Η απόλυτη, η καθαρή, η ανόθευτη αγάπη κάνει πολύ καλό στην υγεία μας

3.Δεν είμαι όσο φαίνομαι, δεν είμαι όσο νιώθω, τα χρόνια μου τα μέτρησα με έρωτα και πόθο.

Και στα δικά σας υπέροχα ανεβάσματα της κλίμακας με υγεία, με καθαρό νου, με την ευλογία της αγάπης και της συνύπαρξης!»

