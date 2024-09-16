Οι ταινίες που θα δούμε αυτή την εβδομάδα σε TV και πλατφόρμες

Αυτές είναι οι ταινίες που μπορείτε να δείτε αυτή την εβδομάδα σε τηλεόραση και πλατφόρμες.

O Αρτίστας, στην ΕΡΤ2, Δευτέρα 16/09 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Μισέλ Χαζαναβίσιους

Ηθοποιοί: Ζαν Ντιζαρντέν, Μπερενίς Μπεζό, Τζον Γκούντμαν, Τζέιμς Κρόμγουελ, Πενέλοπι Αν Μίλερ, Μίσι Πάιλ

Το 1927 στο Χόλιγουντ, ο λαμπερός και αυτάρεσκος Ζορζ Βαλεντίν, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του βωβού κινηματογράφου, αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η έλευση του ήχου θα σημάνει αναπόφευκτα το τέλος της καριέρας του. Την ίδια στιγμή, η Πέπι Μίλερ, μια χαριτωμένη όσο και φιλόδοξη στάρλετ, την οποία ο Βαλεντίν βοήθησε στα πρώτα της βήματα, θα αρπάξει την ευκαιρία να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα, όταν, εντελώς αναπάντεχα, θα βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας ως μία από τις πιο υποσχόμενες εκπροσώπους του ομιλούντος κινηματογράφου. Άραγε, πόσο εύκολο πλέον είναι να διατηρηθεί μια ειλικρινής σχέση ανάμεσά τους;

Το Φως Ανάμεσα στους Ωκεανούς, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Δευτέρα 16/09 στις 23:15

Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Σίανφρανς

Ηθοποιοί: Μάικλ Φασμπέντερ, Αλίσια Βικάντερ, Ρέιτσελ Βάις

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας φαροφύλακας και η σύζυγός του σώζουν ένα βρέφος από μια ακυβέρνητη βάρκα κι αποφασίζουν να το παρουσιάσουν ως δικό τους… ώσπου η απελπισμένη μητέρα της μικρής εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή τους.

Shayda, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Tετάρτη 18/09 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Νούρα Νιασάρι

Ηθοποιοί: Ζαρ Αμίρ Εμπραχίμι, Λία Παρσέλ, Οσάμα Σάμι

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Έχοντας αποδράσει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, μια Ιρανή μητέρα βρίσκει μαζί με την 6χρονη κόρη της καταφύγιο σε έναν ξενώνα φιλοξενίας γυναικών. Μα η εμφάνιση του αποξενωμένου συζύγου της απειλεί το όνειρο για μια νέα ζωή.

May December, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Πέμπτη 19/09 στις 22:00

