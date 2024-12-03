Νάνσυ Παραδεισανού: «Είναι μονόδρομος να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και να πάω παρακάτω»

Υπάρχει στην τηλεοπτική πραγματικότητα πολλά χρόνια τώρα ως μέλος σε πάνελ πολλών και διαφορετικών εκπομπών. Και εδώ και λίγα χρόνια χτίζει και το δικό της περιεχόμενο στο κανάλι της στο YouTube. Η Νάνσυ Παραδεισανού μίλησε στην Πολυξένη Καραμίχα και το ένθετο RealLife για όλα.

-Έχεις συναντήσει ανταγωνιστικές συμπεριφορές στη δουλειά;

«Είναι τέτοια η φύση της δουλειάς που φυσικά υπάρχει ο ανταγωνισμός και μαθαίνεις με τα χρόνια να ζεις με αυτόν. Προσωπικά, δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστική, ξέρω πολύ καλά ποια είμαι και τι προσφέρω σε κάθε συνεργασία, οπότε δεν έχω την ανασφάλεια να αποδείξω κάτι μέσω του ανταγωνισμού. Το κάνω με τη δουλειά μου και χαίρομαι να βλέπω ότι η εκπομπή που είμαι πηγαίνει καλά χάρη και στην ομαδική συνεργασία»

-Δίνεις την αίσθηση πως δεν πτοείσαι από τις δυσκολίες.

«Δεν έχω πολλές επιλογές. Είναι η δουλειά μου, από αυτή βιοπορίζομαι. Άρα είναι μονόδρομος να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες και να πάω παρακάτω. Για να υπάρχω τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, έχω σίγουρα γερό στομάχι. Τώρα που το λέμε, σκέφτομαι ότι πλέον είμαι πιο κοντά στη σύνταξη παρά στο ξεκίνημα».

-Είναι ένας από τους στόχους σου μια δική σου εκπομπή;

«Θεωρώ πως όλα ξεκινούν και τελειώνουν στα στελέχη των σταθμών που σχεδιάζουν τις εκπομπές. Αν σκεφτούν πως υπάρχει ένα πρόγραμμα, στο οποίο ταιριάζει να είμαι επικεφαλής, φυσικά θα με χαροποιήσει. Επειδή στο παρελθόν έχω ξεγελαστεί με το τυράκι της δικής μου εκπομπής, για να δεχτώ να είμαι μέλος μιας άλλης εκπομπής, κρατώ μικρό καλάθι».

-Έχεις στο μυαλό σου κάποιο concept;

«Ιδανικά, θα ήθελα να κάνω μια εβδομαδιαία εκπομπή συνεντεύξεων και έρευνας. Επίσης, θέλω πάρα πολύ να παρουσιάσω ριάλιτι».

-Στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι;

«Έχω πολύ σταθερή προσωπική ζωή σε οικογενειακό και φιλικό επίπεδο, έχω γερές ρίζες. Πέρα από τους δικούς μου, έχω φίλους χρόνων πλάι μου. Στην ερωτική μου ζωή είμαι σε μεταβατικό στάδιο. Τον τελευταίο καιρό πέρασα μια περίοδο αποχής. Δεν ήθελα να γνωρίσω κανέναν νέο άντρα, δεν ήθελα να βγω ραντεβού, δεν ήθελα τα άγχη του έρωτα, ήμουν κλειστή κοινωνικά. μου έκανε πολύ καλό και βρήκα την ισορροπία που χρειαζόμουν, για να μπορώ να δοθώ σε μία νέα σχέση, όπως της αξίζει».

