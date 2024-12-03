Ελένη Ψυχούλη: «Από την εμμηνόπαυση και μετά ξεκινάει μια νέα ζωή ελευθερίας»

Τη γνωστή παρουσιάστρια εκπομπών μαγειρικής Ελένη Ψυχούλη φιλοξένησε η Έλενα Παπαβασιλείου στην εκπομπή της EQ στο Action 24 σε μια ειλικρινή συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες άνω των 40, τον ηλικιακό ρατσισμό αλλά και το bullying απέναντι στην εικόνα των γυναικών.

-Υπάρχει ηλικία σταθμός που λες τώρα τα βλέπω αλλιώς;

«Εννοείται, Από την εμμηνόπαυση και μετά. Αυτή τη στιγμή όπως γίνεται λόγος για όλα, γίνεται ξαφνικά και για τα προβλήματα της γυναίκας από μία ηλικία και μετά. Πριν ήταν ταμπού ή μπορεί να αδιαφορούσαν κιόλας. Τώρα μιλάμε πολύ συνειδητά για όλα αυτά τα πράγματα.

Η γυναίκα όταν ζει την εμμηνόπαυση με κακό τρόπο κάτι συμβαίνει, κάτι περίεργο διότι η εμμηνόπαυση είναι μία απελευθέρωση και μάλιστα έρχεται σε μία στιγμή που μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα τα πράγματα στο μυαλό σου» είπε αρχικά η Ελένη Ψυχούλη και συνέχισε:

Ενώ όταν σου έρχεται η περίοδος, είσαι ένα μικρό παιδί με όλες τις ορμόνες, με μία άγνοια κινδύνου και άγνοια ζωής, άγνοια των πάντων και προστίθεται στη ζωή σου ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί να το πούμε κι αυτό, δεν είναι κάτι ευχάριστο, είναι κάτι που σου κλέβει ζωή. Πόσω μάλλον για πολλές γυναίκες, όπως εγώ που πονούσαμε και δεν ήταν οι εύκολες μέρες του μήνα.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι κάνεις μπάνιο όλο το καλοκαίρι, ότι κάνεις έρωτα χωρίς να σε νοιάζει. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα. Ξεκινά μία νέα ζωή ελευθερίας που συμπίπτει και με έναν κύκλο ολοκληρωμένης ζωής. Έκανες τα παιδιά σου, χώρισες και έχεις και 20 χρόνια μπροστά σου να κάνεις και αυτά που δεν έκανες»

Ενώ αναφέρθηκε και στο κομμάτι του ηλικιακού ρατσισμού:

«Για μένα δεν υπάρχουν ηλικίες, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα νούμερο, είναι πολλά περισσότερα πράγματα από ένα νούμερο, οι πιο διάσημες παρουσιάστριες που κάνουν καριέρα στην τηλεόραση είναι πάνω από 40 ετών.

Πάντα υπήρχαν μεγάλες ηλικιακά γυναίκες στην τηλεόραση, όπως η Όπρα η οποία δεν έκανε καριέρα στα 20, ή η Έλεν Ντε Τζένερις. Η τηλεόραση προσφέρει θέαμα, έχει ανάγκη από την ομορφιά και τη φρεσκάδα μιας 24χρονης, αλλά χρειάζεται και την πείρα, τη σοφία, το content που δίνουν οι μεγαλύτεροι».

