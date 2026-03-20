Νάιαλ Χόραν: Έγραψε τραγούδι για τον Λίαμ Πέιν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Νάιαλ Χόραν αφιερώνει το τραγούδι «End of an Era» από το επερχόμενο άλμπουμ του «Dinner Party» στη μνήμη του φίλου και συνεργάτη του από τους One Direction, Λίαμ Πέιν.

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι μετά την κηδεία του Πέιν απομονώθηκε προσωρινά για να πενθήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Χόραν περιέγραψε τα συναισθήματα που ένιωσε βλέποντας κοινές τους φωτογραφίες και βίντεο ως «νοσταλγία με φόβο, λύπη και όλα τα συναισθήματα που φέρνει το πένθος».

Ο Νάιαλ Χόραν τίμησε την μνήμη του φίλου και συνεργάτη του από τους One Direction, Λίαμ Πέιν , με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο στο επερχόμενο άλμπουμ του. Σε συνέντευξή του στο GQ Hype αποκάλυψε ότι ο νέος του δίσκος με τίτλο «Dinner Party», περιλαμβάνει το τραγούδι «End of an Era», το οποίο γεννήθηκε καθώς βίωνε την απώλεια του Πέιν.

Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως μετά την κηδεία «απομονώθηκε για λίγο», ώστε να πενθήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ενώ βλέποντας βίντεο και κοινές φωτογραφίες ένιωσε μία μίξη «νοσταλγίας με φόβο, λύπη και όλα τα συναισθήματα που φέρνει το πένθος».

«Υπάρχουν αναμνήσεις που μοιραζόμασταν μόνο οι δυο μας. Μπορεί να έχεις μια ομάδα και ανθρώπους γύρω σου διαρκώς, αλλά πάντα λέγαμε ότι αυτή την εμπειρία [της κοινής πορείας] την είχαμε μόνο εμείς, κανένας άλλος δεν μπορεί να την καταλάβει», συμπλήρωσε. Ο συνθέτης Julian Bunetta, ο οποίος συνέγραψε το «End of an Era» με τον Χόραν παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε να ξαναγράψουν το κομμάτι δύο με τρεις φορές για να αποτυπώσουν σωστά το συναίσθημα. «Συνεχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στο τραγούδι μέχρι να νιώσουμε ότι ήταν σωστό. Το λατρεύω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα ήταν εύκολο να μην γράψουμε για αυτό, επειδή είναι ένα θέμα δύσκολο και απαιτεί θάρρος. Γι' αυτό και είμαι περήφανος για εκείνον».

Ο Πέιν έχασε τη ζωή του σε ηλικία 31 ετών, μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, στις 16 Οκτωβρίου 2024. Ο Xόραν τον είχε συναντήσει λίγες μέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην πόλη στο πλαίσιο της περιοδείας του. «Ήταν υπέροχα. Φαινόταν σε καλή κατάσταση, γελάσαμε πολύ και θυμηθήκαμε τα παλιά», θυμήθηκε ο τραγουδιστής, ο οποίος έμαθε για τον θάνατο του φίλου του ενώ έβλεπε τηλεόραση στο σπίτι του. «Θυμάμαι να δέχομαι ένα μήνυμα και να αναρωτιέμαι: «Τι;». Δεν πίστευα ότι ήταν αλήθεια. Δεν περιμένεις να ακούσεις ότι έφυγε από τη ζωή κάποιος τόσο νέος, ειδικά κάποιος που μόλις είχες δει», συνέχισε.

Οι δυο τους υπήρξαν μέλη των One Direction από το 2010 έως το 2016, μαζί με τους Χάρι Στάιλς, Λούις Τόμλινσον και Ζέιν Μάλικ. Το επερχόμενο άλμπουμ του τραγουδιστή ακολουθεί το «The Show» του 2023, ενώ το ομότιτλο single «Dinner Party» αφηγείται τη γνωριμία με τη σύντροφό του, Amelia «Mia» Woolley, με την οποία είναι μαζί πάνω από πέντε χρόνια, σύμφωνα με το People.

Πηγή: skai.gr

