My Style Rocks: Μια ανάσα από το Gala - Δείτε το trailer

Ελεύθερη μέρα η σημερινή για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks που μία ανάσα από το Gala πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους για να μην βρεθούν αύριο υποψήφιες προς αποχώρηση.

Δείτε το trailer:

Κάποιες από τις διαγωνιζόμενες φαίνεται πως έχουν αφομοιώσει τις συμβουλές της κριτικής επιτροπής και τις έχουν εντάξει στις εμφανίσεις τους, βελτιώνοντας το στυλ τους.

Οι χαμηλές βαθμολογίες μπορεί ορισμένες φορές να προέρχονται από μία στρατηγική… Η Φωτεινή βρίσκεται για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων με αφορμή τους βαθμούς που δίνει αλλά και την αυστηρή κριτική που ασκεί στις περισσότερες διαγωνιζόμενες.

Πηγή: skai.gr

