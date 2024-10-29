«Deliver Me From Nowhere»: Δείτε τον Jeremy Allen White ως Bruce Springsteen

Ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρώτο επίσημο στιγμιότυπο του πρωταγωνιστή της βραβευμένης σειράς «The Bear», Jeremy Allen White, ως Μπρους Σπρίνγκστιν στη βιογραφική ταινία «Deliver Me From Nowhere».

Στο στιγμιότυπο ο πρωταγωνιστής αποτυπώνει την κλασική στάση του Σπρίνγκστιν, φορώντας ένα κόκκινο καρό πουκάμισο και έχοντας τα χέρια του στις τσέπες ενός μαύρου δερμάτινου μπουφάν. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ, η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Γουάρεν Ζέινς που αφηγείται τη δημιουργία του εμβληματικού δίσκου του τραγουδιστή «Nebraska» το 1982.

Jeremy Allen White is Bruce Springsteen in #DeliverMeFromNowhere. Coming to theaters in 2025. pic.twitter.com/T5qG9SIvrc — 20th Century Studios (@20thcentury) October 28, 2024

«Ήταν μια κομβική στιγμή στη ζωή του, για την οποία θα μιλούσε ανοιχτά μόνο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Θεωρείται ορόσημο στη μουσική του οδύσσεια και πηγή έμπνευσης για μια γενιά καλλιτεχνών και μουσικών», αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στη γενέτειρά του, το Νιου Τζέρσεϊ ενώ θα διεξαχθούν και στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. «Η έναρξη της παραγωγής αυτής της ταινίας είναι ένα απίστευτα τιμητικό και συναρπαστικό ταξίδι. Το «Nebraska» του Σπρίνγκστιν έχει διαμορφώσει βαθιά το καλλιτεχνικό μου όραμα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κούπερ.

«Ταυτίζομαι με την ακατέργαστη απεικόνιση των δοκιμασιών της ζωής του και της ανθεκτικότητας του άλμπουμ. Η ταινία μας στοχεύει να συλλάβει το ίδιο πνεύμα, φέρνοντας στην οθόνη την συναρπαστική αφήγηση της ζωής του Μπρους από τον Γουόρεν Ζέινς με αυθεντικότητα και ελπίδα, τιμώντας την κληρονομιά του σε μια κινηματογραφική εμπειρία», συμπληρώνει.

Το πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Στίβεν Γκράχαμ, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Τζέρεμι Στρονγκ και Οντίσα Γιανγκ. Σύμφωνα με τον Guardian, η ταινία η οποία είναι η πρώτη με την έγκριση του σταρ αναμένεται να βγει στις αίθουσες τον επόμενο φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.