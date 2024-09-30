Νένα Χρονοπούλου; Το ξέσπασμα για τα χυδαία σχόλια που δέχτηκε μετά την εμφάνιση στη Ζήνα Κουτσελίνη

Αρκετά ενοχλημένη η Νένα Χρονοπούλου εντόπισε πολλά σχόλια επιθετικά εώς και χυδαία κάτω από ανάρτηση που έκανε για την εμφάνισή της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τόσο για την ίδια με σχόλια για bottox και πλαστικές όσο και για τη φίλη της εδώ και 30 χρόνια, Ζήνα Κουτσελίνη και αποφάσισε να μην το αφήσει να περάσει έτσι αυτό.

Με ένα βίντεο στο instagram της έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

