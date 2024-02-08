Εκκλησιαστής, των Αντώνη Αντωνόπουλου και Lowtronik στο Bios

Ο «Εκκλησιαστής», η παράσταση των Αντώνη Αντωνόπουλου και Lowtronik, επιστρέφει, από 8 Φεβρουαρίου 2024, στις 21:00, στο Bios. Μια εικαστική χορογραφία για το αρχετυπικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Μια όπερα δωματίου για τη ματαιότητα της ανθρώπινης φύσης. Μια ιστορία για την υπόσταση του Ανθρώπου.«Η παράσταση αφηγείται με μουσικούς και χορευτικούς όρους την ιστορία του «Εκκλησιαστή». Ο Lowtronik συνθέτει επί σκηνής το ηλεκτρονικό ηχητικό τοπίο και ο Αντώνης Αντωνόπουλος σωματοποιεί, μέσα από μια παγανιστική χορογραφία του Κώστα Τσιούκα, την πορεία του ανθρώπου από την πρωταρχική και ζωώδη καταβολή του στην αναζήτηση της θεϊκής του υπόστασης. Μέσα από τα δώδεκα κεφάλαια του Εκκλησιαστή, οι δύο ερμηνευτές εξερευνούν τα όρια ανάμεσα στη μουσική αφήγηση και την αναπαράσταση, ανάμεσα στη συναυλία και το rave party».

Παραστάσεις: Από 8 Φεβρουαρίου 2024. Πέμπτη έως Κυριακή στις 21:00

Εισιτήρια: €12 Ενιαίο, €5 Ατέλειες / Κάρτα Ανεργίας (διατίθενται αποκλειστικά στα ταμεία του θεάτρου). Προπώληση: more.com

Bios Main, Πειραιώς 84, Αθήνα. Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103425335

Σεργκέι Ραχμάνινοφ – Αναστασία Ρομανώφ: Μουσικοθεατρικό αναλόγιο της Μάγδας Μαυρογιάννη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Τι κοινό υπάρχει μεταξύ τους; Η μεγάλη Δούκισσα Αναστασία της Ρωσίας θεωρείται ότι δολοφονήθηκε, αλλά οι φήμες τη θέλουν ζωντανή, έξω από τη χώρα της. Ο μεγάλος συνθέτης Σεργκέι Ραχμάνινοφ, εγκαταλείπει τη Ρωσία, γιατί σημαντικά διεθνή γεγονότα κάνουν τη ζωή του περίπλοκη και τον ωθούν έξω από τη χώρα του. Πού συγκλίνουν αυτές οι δύο ιστορίες; Οι ηθοποιοί Ανδρομάχη Δαυλού, Μάγδα Μαυρογιάννη και ο πιανίστας Άρης Γραικούσης, ερμηνεύοντας έργα του Ραχμάνινοφ, διηγούνται μέσα από έναν μουσικοθεατρικό διάλογο, την ιστορία του Σεργκέι Ραχμάνινοφ και της Αναστασίας Ρομανώφ, που αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα μυστήρια του 20ου αιώνα.

Σύλληψη-Κείμενο: Μάγδα Μαυρογιάννη. Αφηγήτριες: Ανδρομάχη Δαυλού – Μάγδα Μαυρογιάννη. Πιάνο: Άρης Γραικούσης. Έκτακτη συμμετοχή τραγούδι: Κάτια Πάσχου

Πέμπτη 8/2, 20:30

Εισιτήρια: 20, 15, 10 ευρώ

Ίδρυμα Θεοχαράκη, Βασ.Σοφίας 9 και Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3611206

Remake: Η Μαρία Διακοδημητρίου στήνει ένα φαντασμαγορικό «θεατρικό σκηνικό» στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου υπό τον τίτλο «Remake», σε επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης – Αρχαιολόγου Ίριδας Κρητικού. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 17:00-22:00 και η έκθεση θα διαρκέσει έως το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024. Η καλλιτέχνης δημιουργεί μέσα στα έργα της έναν κόσμο ουτοπικό, επηρεασμένη από μνήμες του παρελθόντος που την έχουν εμπνεύσει, προσαρμοσμένες σε εικόνες του σήμερα. Θα έλεγε κανείς ότι η Μαρία Διακοδημητρίου στήνει ένα φαντασμαγορικό θεατρικό σκηνικό, με έντονες χρωματικές πινελιές πάνω σε ένα κατά κύριο λόγο ασπρόμαυρο φόντο. Τα ερείπια μιας κλασσικής εποχής ενσωματώνονται στο σύγχρονο βιομηχανικό τοπίο συνθέτοντας τη μοναδικότητα των πόλεων αυτών και καθορίζοντας την ταυτότητα της καλλιτέχνιδος.

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 17:00-22:00

Διάρκεια Έκθεσης: Από 8 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00–14:30, 17:30–20:30. Τετάρτη: 11:00 – 17:00. Σάββατο: 11:00 – 16:00

Αίθουσα Τέχνης «Τεχνοχώρος», Λεμπέση 12, Αθήνα. Τηλ: 211 182 38 18. Ε: info@technohoros.org | www.technohoros.org

