Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο με την κολλημένη μπανάνα σε τοίχο, ακόμη ένας μινιμαλιστικός πίνακας βγαίνει σε δημοπρασία στη Γερμανία. Πρόκειται για έναν λευκό καμβά και η τιμή για την απόκτησή του ξεκινάει στο 1,5 εκατ. δολάρια!

Το έργο χρονολογείται από το 1970 και είναι του μινιμαλιστή Αμερικανού ζωγράφου Robert Ryman. Το έργο έχει τίτλο «General 52″ x 52″» που παραπέμπει στις διαστάσεις του - θα βγει στο σφυρί από τους λάτρεις της τέχνης στον οίκο δημοπρασιών Ketterer Kunst στο Βερολίνο στις 6 και 7 Δεκεμβρίου.

Το έργο τέχνης φαίνεται να είναι... κενό, αλλά ο ολόλευκος καμβάς με ένα ελαφρώς πιο σκούρο λευκό πλαίσιο ζωγραφίστηκε με λευκά χρώματα σμάλτου, που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη βαφή μετάλλων.

Un lienzo blanco sin dibujo fue subastado en Alemania por 1,5 millones de euros.



El cuadro titulado General fue pintado por el artista estadounidense Robert Ryman, representante de la pintura analítica y el minimalismo; en 1970 en esmalte blanco. https://t.co/9WkElXABzn pic.twitter.com/cgfFcr3vwQ — † Rafa Folgado 🇪🇸✋️ (@elsoberado) December 4, 2024

Η χρήση αυτών των τύπων χρωμάτων πάνω σε βαμβακερό καμβά είχε ως αποτέλεσμα το έργο να είναι ιδιαίτερα εύθραυστο και δεν μπορούσαν να τον μετακινήσουν για έκθεση.

«Το υλικό είναι πολύ ευαίσθητο και τα μικρότερα ίχνη στην αψεγάδιαστη επιφάνεια θα μείωναν αμέσως την αξία του έργου σημαντικά», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ketterer Kunst, η οποία τονίζει πως ο πίνακας είναι «σε πολύ καλή κατάσταση».

Ο Robert Ryman, που πέθανε το 2019 σε ηλικία 88 ετών, ήταν γνωστός για τα πειραματικά έργα του, τα οποία ήταν ως επί το πλείστον κενά σε χρώμα και αυστηρώς λευκά. Δεν είχε επίσημη καλλιτεχνική εκπαίδευση, αλλά ήταν πιανίστας της τζαζ που ασχολήθηκε με τη ζωγραφική ως χόμπι, αφού έγινε φύλακας στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Ενώ τα έργα του έχουν προκαλέσει συζητήσεις στην καλλιτεχνική κοινότητα, κάποια από αυτά έχουν πουληθεί για εκατομμύρια, σύμφωνα με την New York Post.

«Το λευκό δεν είναι πάντα λευκό. Το λευκό χρώμα κάνει ορατό το φως, την κίνηση και τη δομή του υλικού», εξήγησε η Simone Wichmann, εμπειρογνώμονας του οίκου δημοπρασιών.

Πηγή: skai.gr

