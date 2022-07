Απίστευτη είναι η αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση του Μπρένταν Φρέιζερ, για τις ανάγκες της ταινίας του ταινίας «The Whale».

Ο διάσημος ηθοποιός θα πρωταγνστο κινηματογραφικό έργο του σκηνοθέτη Darren Aronofsky, υποδηόμενος ένα μεσήλικα που ζυγίζει 272 κιλά.

Ο Τσάρλι, όπως θα ονομάζεται στην ταινία,είχε αρχίσει να τρωει μανιωδώς επειδή ένιωθε ενοχές για την επιλογή του να εγκαταλείψει την οικογένεια του για να ζήσει με τον ομοφυλόφιλο εραστή του.

Τα social media φυσικά πήραν «φωτιά», σχολιάζοντας την τρομερή αλλαγή του Μπένταν Φρέιζερ, αφού είναι πραγματικά... αγνώριστός

Είναι σίγουρα ένας απαιτητικός ρόλος για τον ηθοποιό που έγινε γνωστός μέσά από πολλές επιτυχημένες παραγωγές όπως το Encino Man, George of the Jungle και το Mummy,.

