Οι θρύλοι της Μπριτ ποπ, Pulp, θα επανενωθούν και θα δώσουν συναυλίες το 2023, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα. Αφού δημοσίευσε μια αινιγματική λεζάντα στο Instagram την περασμένη εβδομάδα αναφερόμενη στο έκτο άλμπουμ τους, «This Is Hardcore», ο frontman Jarvis Cocker επιβεβαίωσε την επανένωση κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης το βράδυ της Δευτέρας, όπως γράφει η εφημερίδα «Guardian».

«Την επόμενη χρονιά οι Pulp θα δώσουν μερικές συναυλίες!» είπε, υπό τις τεράστιες επευφημίες του κοινού.

Μιλώντας στο BBC Radio Sheffield την Τρίτη, ο ντράμερ Nick Banks, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η επανένωση βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες στο στάδιο του σχεδιασμού, ανέφερε ότι το συγκρότημα έχει μια λίστα με πιθανές ημερομηνίες και χώρους, αλλά ότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Fair chance a few of these will get a run out next year. https://t.co/fCfiwysVBJ