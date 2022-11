Ο θρυλικός τηλε-ζωγράφος Μπομπ Ρος γίνεται έμπνευση για ταινία - «Και κάπου εκεί στο βάθος...»

Τον Απρίλιο του 2023 θα βγει στους κινηματογράφοτς η κωμωδία "Paint", με πρωταγωνιστή τον Όουεν Γουίλσον, εμπνευσμένη από την ιστορία του αείμνηστου καλλιτέχνη Μπομπ Ρος

Η ιστορία ακολουθεί τον Κάρλ Νεγκλ, τον Νο 1 ζωγράφο της δημόσιας τηλεόρασης του Βερμόντ, ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι τα έχει όλα: την χαρακτηριστική περμανάντ, το ταλέντο και τους θαυμαστές που κρέμονται από κάθε του κίνηση... μέχρι που ένας νεότερος, καλύτερος καλλιτέχνης κλέβει όλα όσα αγαπάει ο Καρλ.

Η πρώτη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τον Όουεν Γουίλσον να εμφανίζεται στην τηλεοπτική του εκπομπή με ένα πινέλο στο χέρι έχοντας αρκετές ομοιότητες με τον Μπομπ Ρος.

Who's behind those happy little clouds? ☁️ It’s Carl Nargle, Vermont's No. 1 public access TV painter. Owen Wilson stars in PAINT, an off the (gallery) wall comedy coming to theaters in 2023! pic.twitter.com/E0b8hzXUZr