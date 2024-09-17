Γιάννης Αϊβάζης: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά τον χωρισμό από τη Μαρία Κορινθίου έγιναν στην Κύπρο

Και μίλησε για αυτό, αλλά όχι μόνο για αυτό στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» στον Αlpha Κύπρου. Ο Γιάννης Αϊβάζης όμως δεν μίλησε μόνο για αυτό στον δημοσιογράφο Κώστα Καρνάκη. Μίλησε για πρώτη φορά και για τον χωρισμό τους από την Μαρία Κορινθίου τον Αύγουστο που μας πέρασε μετά από τόσα χρόνια γάμου και κοινής ζωής.

«Προφανώς θα μάθουν οι δημοσιογράφοι όσα πρέπει να μάθουν, όχι όλα γιατί είναι προσωπικό κομμάτι. Είμαστε καλά με τη Μαρία, τα επαγγελματικά μας είναι επαγγελματικά. Όταν χωρίζει ένα ζευγάρι δεν πλακώνεται στο ξύλο κιόλας, είναι χαζό αυτό», είπε για το επίμαχο θέμα ο Γιάννης Αϊβάζης.

Ενώ λίγο νωρίτερα είχε μιλήσει για την ταινία αγγλικής και αμερικάνικης παραγωγής «High Hopes» στην οποία εμφανίζεται σε δεύτερο ρόλο με την αδερφή της Dua Lipa, Rina και που αναμένεται να κυκλοφορήσει κατά πάσα πιθανότητα μέσα στους επόμενους μήνες, αν και στο Imdb δίνει κυκλοφορία το 2025.

