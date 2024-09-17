Survivor: Η ήττα φέρνει εκνευρισμό - Δείτε το trailer

Η χθεσινή πρεμιέρα του Survivor αποκάλυψε τις πρώτες μεγάλες αλλαγές της φετινής σεζόν: τα αγωνίσματα είναι ομαδικά, οι σημαντικότερες αποφάσεις λαμβάνονται στη «Σπηλιά της Φωτιάς», κάθε ομάδα ψηφίζει τον αρχηγό της και η ατομική ήττα δεν σημαίνει απαραίτητα αποχώρηση!

Η Εκατερίνα, απογοητευμένη από τη στάση της ομάδας της, βρίσκεται μόνη στο «Νησί της Εξορίας». Οι πρώην συμπαίκτες της δεν το γνωρίζουν... Η νύχτα που περνάει είναι δύσκολη, το ξημέρωμα όμως της φέρνει κάποιους απρόσμενους επισκέπτες!

Την ίδια ώρα μικρότερες υποομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό των Κίτρινων και των Πράσινων. Με την πλειοψηφία των αγωνισμάτων να απαιτούν ομαδικότητα η διάσπαση δεν μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα… Θα καταφέρουν οι δύο αρχηγοί, ο Γιάννης Γρυμανέλης και η Ελένη Κατσάρα, να επαναφέρουν την ισορροπία;

Τίγρεις και Αετοί πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε δύο σημαντικά αγωνίσματα. Ποιοι θα πάρουν τη νίκη και ποιο έπαθλο τους ενθουσιάζει;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

