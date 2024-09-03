Μιμή Ντενίση: Στη Χίο συγκινημένη τρία χρόνια μετά τα γυρίσματα της «Σμύρνης μου αγαπημένης»

Την εποχή που η Μιμή Ντενίση έκανε στο Βόρειο Αιγαίο τα γυρίσματα της πολυβραβευμένης πια ταινίας «Σμύρνη μου Αγαπημένη» που ανήκει και σε αυτές που βρήκαν θέση στην πλατφόρμα του Netflix, το πρόγραμμά της ήταν τόσο φορτωμένο που είδε μόνο τα μέρη στα οποία βρέθηκαν για τις ανάγκες της ταινίας.

Αυτή τη φορά πηγαίνοντας στην Χίο για το 3ο Φεστιβάλ Πολιτισμού που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε περισσότερο χρόνο για να απολαύσει τις ομορφιές του νησιού.

Η Μιμή Ντενίση στα πλαίσια του φεστιβάλ παρουσίασε με πολύ μεγάλη επιτυχία ένα μοναδικό θεατρικό δρώμενο στο Καστέλι και στη συνέχεια όταν ολοκληρώθηκε η βραδιά πέρασε τις δύο επόμενες μέρες ανακαλύπτοντας το πανέμορφο νησί.

«Η Μυροβόλος Χίος!! Τι νησί είναι αυτό!! Τι ομορφιά παντού!! Μαστιχοχώρια Καμποχώρια, Ανάβατος Νέα Μόνη, Αυγώνυμα, Μεστά, Πύργι, Κάμπος, Βέσσα… κ πόσα αλλά που δεν πρόφτασα ακόμα. Θησαυροί πολιτιστικοί γαστρονομικοί κ σπουδαία μουσεία. Βιβλιοθήκη Κοραή, Αρχαιολογικό και φυσικά το πανέμορφο μουσείο της Μαστίχας! Θα ξανάρθω πολλές φορές» έγραψε η ίδια στο ποστ που έκανε από την περιήγησή της στη Χίο.

