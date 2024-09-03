Γιάννης Μόρτζος: Νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας με πρόβλημα στην καρδιά

Όπως έγινε γνωστό με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας On Time ο Γιάννης Μόρτζος αυτό το καλοκαίρι περνάει δύσκολα με τα θέματα της υγείας του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο 83χρονος ηθοποιός νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σωτηρία στις αρχές του καλοκαιριού με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα και εδώ και λίγες ημέρες πλέον στο Ασκληπιείο Βούλας με ένα επιπλέον πρόβλημα στην καρδιά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.