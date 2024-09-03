Λογαριασμός
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η έκπληξη που έκαναν στην κόρη τους για τα γενέθλιά της και το πριβέ πάρτι

Τα γενέθλιά της είχε χθες η Μελίτα τους

Ελένη Χατζίδου- Ετεοκλής Παύλου: Η έκπληξη που έκαναν στην κόρη τους για τα γενέθλιά της και το πριβέ πάρτι

Πρώτη μέρα στο γραφείο τη Δευτέρα για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου αφού από χθες ξεκίνησε η προετοιμασία της εκπομπής τους Breakfast@Star. Παράλληλα όμως χθες ήταν και τα γενέθλια της κορούλας τους της Μελίτας που έκλεισε τα 5.

Και ναι μεν το κανονικό Party με τη σούπερ τούρτα, τους καλεσμένους και τα δώρα το έκαναν από τις 17 Αυγούστου στη Χαλκιδική, γιορτάζοντας τη μικρούλα τους μαζί με τον παππού και τη γιαγιά της και την οικογένειά τους, δεν θα άφηναν, όμως, τη χθεσινή ημέρα να περάσει έτσι απλά.

