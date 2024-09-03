Βαρύ πένθος για τον Γιώργο Χειμωνέτο. Έφυγε από τη ζωή ο πεθερός του

Μια μεγάλη απώλεια βιώνουν εδώ και λίγες ώρες ο Γιώργος Χειμωνέτος και η σύζυγός του Εύα Μουρτζάκη. Ο πατέρας της Εύας, Κώστας Μουρτζάκης, έφυγε από τη ζωή και τους βύθισε στη θλίψη.

«Κώστα μου αγαπημένε, την έκανες για το δικό σου ταξίδι στο φως με καλοσύνη και την μοναδική αξιοπρέπεια σου …

Αυτά τα 12 χρόνια που σε γνώρισα άνοιξες την αγκαλιά σου και μου στάθηκες σαν πατέρας όχι σαν πεθερός …συγκυρία τι να πω είχατε και το ίδιο όνομα… !!!

…τα κοινά πολλά μιας και ήσουν ποδηλάτης από μικρός ,τυχαίο δεν νομίζω …

…μαζί συζητήσαμε ,γελάσαμε παίξαμε ,οραματιστήκαμε , δουλέψαμε και ονειρευτήκαμε κι άλλα πολλά αμέτρητα που μπορώ να περιγράψω…

Καλό ταξίδι πεθερέ μου … το χιούμορ σου το κράτησες μέχρι το τέλος , όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν …

Να μου φιλήσεις την Μάνα μου και τον Πατέρα μου ( να παίξετε ένα τάβλι και για μένα εκεί πάνω ) … καλή αντάμωση αρχηγέ μου...» έγραψε ο Γιώργος Χειμωνέτος αποχαιρετώντας τον πεθερό του.

Ενώ η κόρη του Εύα έβαλε μια φωτογραφία τους από το παρελθόν με μια ραγισμένη καρδιά γράφοντας: «Όμως κοίτα μπαμπά που είχες δίκιο τελικά

δεν ειν’ τα πράγματα πάντα τόσο απλά

κι όταν πάνε στραβά εγώ κοιτάω ψηλά

και σου χαμογελάω μπαμπά... 💔»

