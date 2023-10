Michael Caine: Αποσύρθηκε από την υποκριτική σε ηλικία 90 ετών

Ο σερ Μάικλ Κέιν επιβεβαίωσε ότι έχει αποσυρθεί από την υποκριτική, μετά την κυκλοφορία της νέας του ταινίας «The Great Escaper».

Ο 90χρονος θρύλος της υποκριτικής πρωταγωνιστεί στην ταινία πλάι στην αείμνηστη Γκλέντα Τζάκσον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Σε συνέντευξή του στο BBC Radio 4 ο Μάικλ Κέιν είπε: «Συνεχίζω να λέω ότι πρόκειται να αποσυρθώ. Λοιπόν το λέω τώρα. Σκέφτηκα ότι είχα μια φωτογραφία, στην οποία ήμουν ο πρωταγωνιστής και είχα απίστευτες κριτικές… Τι πρόκειται να κάνω για το ξεπεράσω αυτό;».

"I keep saying I'm going to retire. Well I am now."



Sir Michael Caine speaks to @Marthakearney about being an "old Cockney soldier" in his new film and real life, and what he plans to do after his last moviehttps://t.co/8jcRASa33r#R4Today pic.twitter.com/h95nLRGTMb