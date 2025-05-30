Εξαντλήθηκαν μόλις δύο ώρες μετά το άνοιγμα της γενικής προπώλησης τα εισιτήρια για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Προς μεγάλη απογοήτευση των φανατικών θαυμαστών των Metallica και παρά την προσμονή ότι θα εξασφάλιζαν το πολυπόθητο εισιτήριο, εμφανίστηκε στην οθόνη τους το μήνυμα ότι η συναυλία που έχει προγραμματιστεί στις 9 Μαΐου του 2026 είναι sold out.

Σύμφωνα με το μήνυμα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Τicketmaster, «τα εισιτήρια για την περιοδεία των METALLICA: M72 WORLD TOUR στις 9 Μαΐου του 2026 έχουν εξαντληθεί».

Το μήνυμα που είδαν όσοι δεν πρόλαβαν:



Πριν από λίγες ημέρες, η εμβληματική μπάντα επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στην Αθήνα για μια ανεπανάληπτη συναυλία στις 9 Μαΐου 2026 στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της.

Η γενική προπώληση ξεκίνησε σήμερα στις 10.00 π.μ. και μεσολάβησαν μόλις 2 ώρες για την εξάντληση των εισιτηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκρότημα επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από 16 χρόνια για την πέμπτη συναυλία του, στην οποία θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και οι Knocked Loose.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια.

Το πρώτο την Τρίτη 27 Μαΐου ήταν αποκλειστικά για τα μέλη του Fan Club.

Η εγγραφή στο Fan Club ήταν δωρεάν, και τα μέλη μπορούσαν, μέσω ειδικού κωδικού, να αγοράσουν παραπάνω από ένα εισιτήριο.

Προτεραιότητα είχαν τα παλιά μέλη στα οποία τους δόθηκε πρόσβαση στην πλατφόρμα δύο ώρες νωρίτερα .

Το δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου και απευθυνόταν σε όσους ήταν εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions. Η πρόσβαση στην αγορά εισιτηρίων για αυτούς ξεκίνησε την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο ήταν η γενική προπώληση, η οποία άνοιξε σήμερα, 30 Μαΐου, στις 10:00 π.μ., μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr.

