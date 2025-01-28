Λογαριασμός
Ο Αλευράς επιβεβαίωσε αυτό που όλοι υποψιαζόμασταν για τον Μουτσινά: «Είναι ωραία, ψύχραιμος»

Η πρώτη άποψη για την πλευρά Μουτσινά - Ο παρουσιαστής θα καλυφθεί πλήρως οικονομικά από το συμβόλαιό του

Ο Αλευράς επιβεβαίωσε αυτό που όλοι υποψιαζόμασταν για τον Μουτσινά: «Είναι ωραία, ψύχραιμος»

Πολλά έχουν ειπωθεί και ακουστεί για το τέλος της συνεργασίας του Alpha με τον Νίκο Μουτσινά. Το κανάλι εξέδωσε ανακοίνωση, ο παραγωγός της εκπομπής, Νίκος Κοκλώνης, μίλησε στη Σίσσυ Χρηστίδου και μέχρι στιγμής ο μόνος που δεν έχει ακουστεί είναι ο ίδιος ο παρουσιαστής.

Όπως έγραψε η Τζώρτζια Συρίχα, ο παρουσιαστής θα καλυφθεί πλήρως οικονομικά από το συμβόλαιό του. 

Έτσι, όταν ο Θανάσης Αλευράς, ένας από τους πολύ στενούς του φίλους, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το θέμα, μάλλον δεν πέσαμε από τα σύννεφα για το πώς είναι ο Νίκος Μουτσινάς.

«Δεν έχουμε μιλήσει αλλά από τα μηνύματα που ανταλλάξαμε τον ακούω... ωραία, ψύχραιμο. Θέλω κι εγώ να μάθω τι έγινε αλλά οκ, τον ακούω ωραία. Για φέτος δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι» ανέφερε.

Πηγή: womenonly

