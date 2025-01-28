ΣΚΑΪ: Πρώτα σε ακροαματικότητα τα ραδιόφωνα του ομίλου

Την κορυφή στις μετρήσεις ακροαματικότητας διατήρησε καθόλη τη διάρκεια του 2024 ο Όμιλος ΣΚΑΪ, με το 35,1% των ακροατών να επιλέγει καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του: ΣΚΑΪ 100.3, BWIN ΣΠΟΡ FM 94.6, ΜΕΝΤΑ 88, PEPPER 96.6 & HAPPY 104.
Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από τη MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το χρονικό διάστημα από τις 8/1/2024 έως και τις 22/12/2024, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 762.000 άτομα με μερίδιο 35,1% επί των ακροατών.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε με όραμα στο αγαπημένο μας μέσο, το ραδιόφωνο!
