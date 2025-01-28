Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΚΑΪ: Πρώτα σε ακροαματικότητα τα ραδιόφωνα του ομίλου

Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Ομίλου ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά

σκαι

Την κορυφή στις μετρήσεις ακροαματικότητας διατήρησε καθόλη τη διάρκεια του 2024 ο Όμιλος ΣΚΑΪ, με το 35,1% των ακροατών να επιλέγει καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του: ΣΚΑΪ 100.3, BWIN ΣΠΟΡ FM 94.6, ΜΕΝΤΑ 88, PEPPER 96.6 & HAPPY 104.

ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από τη MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το χρονικό διάστημα από τις 8/1/2024 έως και τις 22/12/2024, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 762.000 άτομα με μερίδιο 35,1% επί των ακροατών.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε με όραμα στο αγαπημένο μας μέσο, το ραδιόφωνο!


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ ραδιόφωνο PEPPER 96.6 Μέντα 88 ΣΚΑΪ 100.3 bwinΣΠΟΡ FM 94
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark