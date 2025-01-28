Η Ανίτα Ντόμπσον αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της, κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, είναι συλλέκτης αναμνηστικών της κινηματογραφικής σειράς «Star Wars».

Η ηθοποιός, η οποία είναι παντρεμένη με τον κιθαρίστα του ροκ συγκροτήματος για περισσότερα από 24 χρόνια έκανε την αποκάλυψη σε νέα συνέντευξη τονίζοντας ότι ο Μπράιαν Μέι έχει μια συλλογή από φιγούρες και διαστημόπλοια εμπνευσμένα από τις εμβληματικές ταινίες του Τζορτζ Λούκας.

Όπως ανέφερε η Ντόμπσον, ο σύντροφός της αγοράζει συχνά δύο από τα ίδια αντικείμενα που σχετίζονται με τη σειρά επιστημονικής φαντασίας, ένα για τον ίδιο και ένα για τα εγγόνια του.

«Ο Μπράιαν Μέι είναι συλλέκτης παιχνιδιών "Star Wars". Είναι μεγάλος συλλέκτης», είπε η ηθοποιός κατά την έναρξη του σόου του Cirque du Soleil, Corteo στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. «Αγοράζει ένα πακέτο για τον ευατό του και ένα για τα εγγόνια».

«Έχει αγοράσει πολλά. Το αγαπημένο του είναι ο μικρός πράσινος τύπος, λατρεύει τον Yoda», συνέχισε, προσθέτοντας ότι επίσης «λατρεύει» να συλλέγει πράγματα που σχετίζονται με «προϊστορικά πλάσματα». «Πάντα σκέφτομαι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω και πολλά από τα ρούχα μου πηγαίνουν στον τοπικό ξενώνα. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Όπως το βλέπω, ο σύζυγός μου είναι αποθησαυριστής», είπε.

«Προσπαθώ να μειώσω τη συσσώρευση των πραγμάτων που έρχονται», συμπλήρωσε. Η ηθοποιός είπε ότι ο Μπράιαν Μέι έχει επίσης μια συλλογή από αναμνηστικά των Queen, συμπεριλαμβανομένων κοστουμιών που φορούσε στο παρελθόν στη σκηνή και σε φωτογραφίσεις, εξώφυλλα δίσκων και πολλά άλλα.

