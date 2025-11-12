Μέντα Live με τον Θέμη Καραμουρατίδη

Το επόμενο Μέντα Live θα είναι μια μουσική συνάντηση που θα γράψει ιστορία!

Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τον αγαπημένο συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ, στην καρδιά της πόλης, στο Ωδείο Αθηνών.

Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν - για πρώτη φορά όλοι μαζί - η Νατάσσα Μποφίλιου, η Γιώτα Νέγκα, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Βασίλης Προδρόμου.

