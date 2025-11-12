Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέντα Live με τον Θέμη Καραμουρατίδη

Τα Mέντα Live, οι  συναυλίες που δημιουργεί ο Μέντα 88 για τους ακροατές του, συνεχίζονται.

menta

Το επόμενο Μέντα Live θα είναι μια μουσική συνάντηση που θα γράψει ιστορία!

Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τον αγαπημένο συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ,  στην καρδιά της πόλης, στο Ωδείο Αθηνών.

Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν - για πρώτη φορά όλοι μαζί - η Νατάσσα Μποφίλιου, η Γιώτα Νέγκα, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Βασίλης Προδρόμου.

Μείνετε συντονισμένοι στις εκπομπές του Μέντα 88 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

Η είσοδος στα Μέντα Live πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε στις εκπομπές του Μέντα 88.

Χορηγός: ΔΕΗ

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark