Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ με 4 τραυματίες

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online πριν από λίγο απόγευμα Σαββάτου 27 Ιουνίου σημειώθηκε σύγκρουση αυτοκινήτων, όταν το άσπρο αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και χτύπησε το άλλο Ι.Χ. στην περιοχή της Δροσιάς στον Δήμο Χαλκιδέων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι 4 επιβαίνοντες. Σοβαρότερα είναι οι δύο γυναίκες συνοδηγοί.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ εγκλωβισμένοι. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

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Πηγή: skai.gr

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